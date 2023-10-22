В регионе также работали украинские силы противовоздушной обороны. В конце концов, вражеские беспилотники нашим защитникам удалось уничтожить.

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Что известно об атаке Хмельницкой области "Шахедами"

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что область снова атаковали россияне своими "Шахедами". В частности, вражеские обстрелы успешно отбивали украинские военные.

Пока данных пострадавших, повреждениях объектов гражданской или критической инфраструктуры нет,

– сказал Тюрин.

Он также поблагодарил Вооруженные Силы Украины за оборону Хмельницкой области и всего нашего государства в целом.

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Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами