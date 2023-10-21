Російські загарбники, використовуючи мішану тактику атак, намагаються максимально завдати шкоди областям, які прилягають до лінії фронту. Про це 24 Каналу розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Минулої доби ракетних атак зазнало Криворіжжя та Миколаївщина. Окупанти намагаються тиснути на логістику, економіку регіону, завдаючи ударів по промислових об'єктах, сільськогосподарських угіддях тощо. Влучання в дачний кооператив на Криворіжжі призвело до жертв серед мирного населення.

Тероризм ворога вимірюється істерією. Не маючи успіхів на лінії фронту, Росія намагається тиснути з повітря,

– зазначила Гуменюк.

Авіація застосовується мішаним типом.