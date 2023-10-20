О 23:00 повітряну тривогу оголосили у Кривому Розі. Невдовзі моніторингові канали почали попереджати, що на місто летить ракета. За якихось кілька хвилин стало відомо про вибухи.

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Що відомо про атаку на Кривий Ріг

Власне, вибухи у Кривому Розі почули о 23:02. Про це розповіли моніторингові канали. Передувало цьому повідомлення про те, що ціль летить на Кіровоградщину, але вибух почули саме у Кривому Розі.

Інший моніторинговий канал пише, що попередньо росіяни з Азовського моря запускали Х-59 у напрямку Кривого Рогу. Ближче до 23:10 надійшло повідомлення, що існує загроза для Дніпропетровської і Кіровоградської областей. Мовилося теж попередньо про запуск ще однієї Х-59.

Олександр Вілкул о 23:06 зазначив, що Кривий Ріг під ракетною атакою та зазначив, що знову вибух. Він нагадав про інформаційну гігієну. А о 23:17 він зазначив, що "ще ракети у нашому напрямку". Також додав, що росіяни випустили ще й "Шахеди".

Звернімо увагу, що після 20:00 окупанти також атакували Кривий Ріг. Внаслідок цього у передмісті на дачі російські військові вбили чоловіка 1963 року народження. За словами Олександра Вілкула, його дружина 1967 року у тяжкому стані в лікарні.

Пізніше моніторингові канали зазначили, що у напрямку Харкова летять цілі. Ймовірно, це теж можуть бути ракети, але точно невідомо.

Станом на 23:15 повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Харківській областях. Через кілька хвилин карта "почервоніла" ще й на Черкаську область.

Повітряні сили ЗСУ о 23:20 зазначили, що існує загроза застосування ударних БпЛА у Миколаївській і Херсонській областіх. За даними моніторингових каналів, проліт дронів-камікадзе фіксують через Бериславський район у напрямку Снігурівського району Миколаївщини.