В 23:00 воздушную тревогу объявили в Кривом Роге. Вскоре мониторинговые каналы начали предупреждать, что на город летит ракета. Через несколько минут стало известно о взрывах.

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Что известно об атаке на Кривой Рог

Собственно взрывы в Кривом Роге услышали в 23:02. Об этом рассказали мониторинговые каналы. Предшествовало этому сообщение о том, что цель летит в Кировоградскую область, но взрыв услышали именно в Кривом Роге.

Другой мониторинговый канал пишет, что предварительно россияне из Азовского моря запускали Х-59 в направлении Кривого Рога. Ближе к 23:10 поступило сообщение, что существует угроза для Днепропетровской и Кировоградской областей. Речь тоже предварительно о запуске еще одной Х-59.

Александр Вилкул в 23:06 отметил, что Кривой Рог под ракетной атакой и отметил, что снова взрыв. Он напомнил об информационной гигиене. А в 23:17 он отметил, что "еще ракеты в нашем направлении". Также добавил, что россияне выпустили еще и "Шахеды".​

Обратим внимание, что после 20:00 оккупанты также атаковали Кривой Рог. В результате в пригороде на даче российские военные убили мужчину 1963 года рождения. По словам Александра Вилкула, его жена 1967 года находится в тяжелом состоянии в больнице.

Позже мониторинговые каналы отметили, что по направлению Харькова летят цели. Вероятно, это тоже могут быть ракеты, но точно неизвестно.​

По состоянию на 23:15 воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Через несколько минут карта "покраснела" еще и на Черкасскую область.​

Воздушные силы ВСУ в 23:20 отметили, что существует угроза применения ударных БПЛА в Николаевской и Херсонской областях. По данным мониторинговых каналов, пролет дронов-камикадзе фиксируют через Бериславский район в направлении Снигиревского района Николаевщины.​

Уже в 23:55 СМИ написали, что в Кривом Роге снова раздались взрывы. Вероятно, это связано с тем, что на Днепропетровщине наши военные работают над сбиванием "Шахедов", которые враг запустил.

По результатам ракетных и дроновых ударов. Предварительно – без потерь. Это главное. Другая информация – уже с утра,

– отметил Вилкул 21 октября в 00:19.

Пока воздушной тревоги в области нет. Но жителям следует быть максимально бдительными, ведь враг в любой момент может совершить очередную атаку.