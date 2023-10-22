Росіяни випустили по населених пунктах правобережної Херсонщини 12 керованих авіабомб. Про наслідки ворожих атак повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає 24 Канал.
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"Прильоти" у людські оселі
За словами Прокудіна, влучання авіабомб зафіксовані у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району.
Крім того, у самому Херсоні відомо про влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств у Дніпровському районі міста.
Російська армія завдавала ударів з лівобережної тимчасово окупованої Херсонщини.
Голова Херсонської МВА Роман Мрочко поділився кадрами наслідків російського терору проти мирних українців.
Росіяни вдарили по Херсонщині 12 авіабомбами: відео Херсонська МВА
Вночі окупанти атакували Україну ракетами та "Шахедами": що відомо
- У ніч проти 21 жовтня росіяни здійснили комбіновану атаку України ракетами й безпілотниками типу "Шахед".
- У Повітряних силах уточнили, що всі ворожі цілі вдалося збити. Це були 3 безпілотники і 1 керована авіаційна ракета Х-59.
- Відомо, що цієї ночі під атакою опинилися Хмельницька область та Дніпропетровська, де пошкоджень зазнали три приватних будинки.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що за минулу добу по Херсонській області ворог випустив рекордну кількість КАБ – 36 одиниць.
- Уввечері 21 жовтня росіяни вдарили ракетами С-300 по селу Коротичі на Харківщині. Ракета влучила у термінал "Нової пошти". Унаслідок атаки загинули 6 працівників поштового сервісу. 17 осіб отримали поранення.