Росіяни випустили по населених пунктах правобережної Херсонщини 12 керованих авіабомб. Про наслідки ворожих атак повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає 24 Канал.

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"Прильоти" у людські оселі

За словами Прокудіна, влучання авіабомб зафіксовані у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району.

Крім того, у самому Херсоні відомо про влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств у Дніпровському районі міста.

Російська армія завдавала ударів з лівобережної тимчасово окупованої Херсонщини.

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