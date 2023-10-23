На це вказали аналітики Міністерства оборони Великої Британії в актуальному огляді станом на 23 жовтня.

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Фінансування оборони збільшать, а медицини – зменшать

Так, запропонований державний бюджет на 2024 рік передбачає збільшення витрат на оборону на 68% порівняно з бюджетом на 2023 рік. Тобто, витрати на оборону у 2024 році становитимуть близько 6% від ВВП.

А на противагу цьому, видатки на освіту та охорону здоров'я в Росії заморозять на рівні 2023 року, що означає реальне скорочення через інфляцію. При цьому доведеться виділити більше грошей на фінансування виплат і витрат на охорону здоров'я для постійно зростаючою кількості поранених солдатів і сімей загиблих на війні.

Багато солдатів отримали важкі поранення, потребують тривалого лікування, втратили кінцівки, а кожен 5 із них потребує ампутації верхніх кінцівок,

– зазначили аналітики посилаючись на заступника міністра праці Росії Алєксєя Вовченко.

У відомстві пояснили, що багато російських солдатів потребуватимуть медичної допомоги протягом усього життя.

Які складнощі очікують російський уряд

Водночас у британському міноборони наголосили, що послідовне збільшення військових витрат, імовірно, призведе до інфляційного тиску в самій Росії. А постійне збільшення військових витрат змусить російський уряд приймати складні рішення щодо шляхів фінансування війни, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск і на російський бізнес.

Будь-яке суттєве скорочення військових витрат у майбутньому, ймовірно, призведе до усунення головного рушія російської економічної активності в умовах санкцій,

– припустили аналітики.

Зверніть увагу! Згідно з документами міністерства фінансів Росії, у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету. Це вказує на те, що Росія готується до багаторічної війни проти України.

До слова, раніше в Росії через обвал рубля диктатор Володимир Путін зобов'язав експортерів продавати валюту.