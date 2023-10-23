Об этом заявили аналитики Министерства обороны Великобритании в актуальном обзоре по состоянию на 23 октября.

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Финансирование обороны увеличат, а медицины – уменьшат

Да, предложенный государственный бюджет на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону на 68% по сравнению с бюджетом на 2023 год. То есть расходы на оборону в 2024 году составят около 6% от ВВП.

А в противоположность этому, расходы на образование и здравоохранение в России заморозят на уровне 2023 года, что означает реальное сокращение из-за инфляции. При этом придется выделить больше денег на финансирование выплат и расходов на здравоохранение для постоянно растущего числа раненых солдат и семей погибших на войне.

Многие солдаты получили тяжелые ранения, нуждаются в длительном лечении, потеряли конечности, а каждый 5 из них нуждается в ампутации верхних конечностей,

– отметили аналитики, ссылаясь на заместителя министра труда России Алексея Вовченко.

В ведомстве пояснили, что многие российские солдаты будут нуждаться в медицинской помощи на протяжении всей жизни.

Какие сложности ожидают российское правительство

В то же время, в британском минобороны подчеркнули, что последовательное увеличение военных расходов, вероятно, приведет к инфляционному давлению в самой России. А постоянное увеличение военных расходов заставит российское правительство принимать сложные решения по путям финансирования войны, что, вероятно, усугубит финансовое давление и на российский бизнес.

Любое существенное сокращение военных расходов в будущем, вероятно, приведет к устранению главного двигателя российской экономической активности в условиях санкций,

– допустили аналитики.

Обратите внимание! Согласно документам министерства финансов России, в 2024 году на войну Кремль собирается направить 30% общих расходов госбюджета. Это говорит о том, что Россия готовится к многолетней войне против Украины.

К слову, ранее в России из-за обвала рубля диктатор Владимир Путин обязал экспортеров продавать валюту.