Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сообщает 24 Канал.
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Россияне пытаются продавить линию обороны ВСУ
Фитьо рассказал, что оккупанты подтягивают резервы со всей России, пытаясь продавить украинскую линию обороны.
Сейчас стратегических успехов у них нет. Украинские военнослужащие занимают активную оборону,
– заметил пресс-офицер.
По его словам, самые горячие бои на Востоке проходят на Купянском направлении. За прошедшие сутки россияне 691 раз обстреляли там позиции украинских защитников.
"Его (врага – 24 Канал) цель – выйти в Купянск, его снова оккупировать, одержать хоть какую-то победу, которой у него уже давно не было. Они готовились к этому, мы тоже готовились, наши позиции укреплялись. Несмотря на такую интенсивность обстрелов, стратегического успеха в этом направлении противник не получил", – подчеркнул Фитьо.
Он добавил, что на Бахмутском направлении ситуация тоже достаточно напряженная, но контролируемая. Силы обороны уничтожили там 202 военнослужащих российской армии, не дав врагу продвинуться вперед.
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Что происходит на фронте: коротко
- Украинские военные совершают наступательные действия к югу от Бахмута. В частности, наши защитники имеют успех в районах Клещеевки и Андреевки. Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук сообщил, что, понеся большие потери, россияне вынуждены перебрасывать на это направление дополнительные подразделения.
- Также украинские бойцы продолжают выбивать оккупантов на Юге. Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что на левом берегу Херсонщины продолжается контрбатарейная борьба, Силы обороны Украины отбрасывают противника.
- Тем временем в России все больше проблем из-за войны против Украины. В разведке Великобритании подчеркнули, что постоянное увеличение расходов на ведение боевых действий способствует инфляционному давлению внутри России.