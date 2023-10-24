Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сообщает 24 Канал.

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Россияне пытаются продавить линию обороны ВСУ

Фитьо рассказал, что оккупанты подтягивают резервы со всей России, пытаясь продавить украинскую линию обороны.

Сейчас стратегических успехов у них нет. Украинские военнослужащие занимают активную оборону,

– заметил пресс-офицер.

По его словам, самые горячие бои на Востоке проходят на Купянском направлении. За прошедшие сутки россияне 691 раз обстреляли там позиции украинских защитников.

"Его (врага – 24 Канал) цель – выйти в Купянск, его снова оккупировать, одержать хоть какую-то победу, которой у него уже давно не было. Они готовились к этому, мы тоже готовились, наши позиции укреплялись. Несмотря на такую интенсивность обстрелов, стратегического успеха в этом направлении противник не получил", – подчеркнул Фитьо.

Он добавил, что на Бахмутском направлении ситуация тоже достаточно напряженная, но контролируемая. Силы обороны уничтожили там 202 военнослужащих российской армии, не дав врагу продвинуться вперед.

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Что происходит на фронте: коротко