Об этом рассказали в партизанском движении "Атеш". Также там обнародовали соответствующие фотографии.
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"АТЕШ" сообщил о проблемах с личным составом окупантов в Джанкое
Агенты "Атеш" зафиксировали прибытие новой партии мобилизованных в Джанкой. Стало известно, что их не кормят и просто не считают людьми.
По имеющейся у партизан информации, в город прибыли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.
Это связано с исчезновением военных в городе. В связи с этим, всех военнослужащих РФ обязали передвигаться по городу группами. Наши агенты продолжают работать внутри армии РФ. Наши зарплаты им нравятся больше российских,
– отметили в "Атеше".
Смотрите фото из Джанкоя / Фото "Атеш"
Стоит прочесть Не слышал, потому что был в бункере: в Севастополе раздавались взрывы, но снова "ничего не произошло"
Что происходит в Крыму: последние новости с полуострова
- Утром 18 октября в Севастополе прогремели мощные взрывы. По сообщениям местных, их слышали в Севастополе, Евпатории, Заозерном и вблизи села Ромашкино. Так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев заверил, что в городе все спокойно, а слышавшие звуки жители – это "тренировка Черноморского флота".
- В тот же день после обеда взрыв раздался в поселке Сахарная Головка, что у Севастополя. Тревогу объявляли дважды с интервалом примерно в 40 минут. Над Крымским мостом поставили дымовую завесу.
- Впоследствии оккупационные власти заявили об "успешном сбитии" ракеты, боевая часть которой упала в поле и сдетонировала. Пострадавших или повреждений инфраструктуры якобы не было.
- Однако спустя несколько дней выяснилось, что сбитая ракета упала на грузовик, в котором находились российские оккупанты. Следует заметить, что незадолго до этого захватчики вернулись из Запорожского направления.