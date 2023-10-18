В частности, телеграмма-канал "Крымский ветер" со ссылкой на жителей полуострова пишет, что взрывы слышали в Севастополе, Евпатории, Заозерном и в районе села Ромашкино.

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"В центре Севастополя были слышны громкие звуки", – сообщал корреспондент "Крым. Реалии" отмечая, что "звуки напоминали запуски реактивных бомбометов".

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что "все под контролем" и, мол, в городе "все спокойно", а звуки взрывов - это "в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировки".

В то же время, в российских телеграмм-каналах сообщают об атаке беспилотников. Отмечают, что БПЛА был сбит над Евпаторией и еще один – к западу от города.



Вот что писали в пропагандистских пабликах о взрывах в Крыму / Скриншот

Министерство обороны России ранее заявило об атаке БПЛА на ряд объектов. Согласно сообщению вражеского ведомства, над акваторией Черного моря, а также в Белгородской и Курской области россияне якобы уничтожили 28 дронов. Количество дронов, атаковавших Крым, не указывают.

Что происходит в Крыму