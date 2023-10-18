Традиционно, в атаках Россия обвинила украинские войска. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Кремль заявил о почти 30 БпЛА, которые ночью атаковали российские объекты
Над Белгородом россиянам привиделись дроны
Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в районе Белгорода ночью были сбиты шесть беспилотников. По его словам, якобы разрушений и пострадавших нет.
Взрывы в районе Евпатории
Очевидцы также сообщают о взрыве в районе села Ромашкино, что недалеко от Евпатории. Предварительно, там расположен комплекс российской ПВО.
Также крымские паблики сообщили об атаке беспилотников на полуостров. Они утверждают, что дроны были сбиты в районе Севастополя и Евпатории.
Кстати, во вражеском минобороны уже успели заявить, что российская ПВО якобы ночью "перехватила и уничтожила" над Белгородской и Курской областями, а также Черным морем 28 беспилотников.
Постоянный "хлопок" в России
- Напомним, что в России в ночь на 15 октября силами ПВО якобы было перехвачено сразу 27 дронов. Оккупанты подчеркнули, что эти БПЛА якобы украинские.
- Курский губернатор Роман Старовойт ранее сообщал, что в регионе якобы были сбиты 12 беспилотников. Обломки упали в черте города и в селе Зорино.
- А 14 октября неизвестные БПЛА атаковали российский город Сочи. Местные опубликовали кадры работы ПВО. Там видно, как российская система защиты попадает по своей же территории.
- Кстати, недавно Украина атаковала носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин" благодаря экспериментальному вооружению морских дронов. За атакой на российские корабли стоят СБУ вместе с ВМС.