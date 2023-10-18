Традиционно, в атаках Россия обвинила украинские войска. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Кремль заявил о почти 30 БпЛА, которые ночью атаковали российские объекты

Над Белгородом россиянам привиделись дроны

Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в районе Белгорода ночью были сбиты шесть беспилотников. По его словам, якобы разрушений и пострадавших нет.

Взрывы в районе Евпатории

Очевидцы также сообщают о взрыве в районе села Ромашкино, что недалеко от Евпатории. Предварительно, там расположен комплекс российской ПВО.

Также крымские паблики сообщили об атаке беспилотников на полуостров. Они утверждают, что дроны были сбиты в районе Севастополя и Евпатории.

Кстати, во вражеском минобороны уже успели заявить, что российская ПВО якобы ночью "перехватила и уничтожила" над Белгородской и Курской областями, а также Черным морем 28 беспилотников.

Постоянный "хлопок" в России