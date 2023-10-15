Россию якобы атаковали сразу 27 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в минобороны страны-агрессорки, информирует 24 Канал.
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Россию снова атаковали дроны
Как утверждают в оборонном ведомстве, в ночь на 15 октября силами ПВО якобы было перехвачено сразу 27 дронов. Оккупанты успели подчеркнуть, что эти БПЛА якобы украинские.
20 из них были уничтожены в воздухе,
– заявили россияне.
Что произошло с остальными дронами – пока неизвестно. Однако отмечается, что из 20 "сбитых" БПЛА 18 были поражены над Курской областью, еще два – над Белгородской.
Кстати, курский губернатор Роман Старовойт ранее сообщал, что в регионе якобы были сбиты 12 беспилотников. Обломки упали в черте города и в селе Зорино.
Мощные взрывы в Курске
- Ночью в Курске слышали громкие взрывы.
- Губернатор Роман Старовойт призывал людей не двигать обломки и не прикасаться к ним. По его словам, якобы существует угроза того, что они могут самоликвидироваться.
- Позже местные власти заявили, что якобы удалось сбить 12 беспилотников. Никто из местных жителей не пострадал.
- Кроме того, днем 14 октября в Курской области было неспокойно. Предварительно населенный пункт Теткино якобы снова обстреляли. По словам губернатора, было 10 прилетов. Повреждения получили 4 домовладения.