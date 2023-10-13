Источники 24 Канала в СБУ подтверждают, что атака на ракетоноситель "Буян" (13 октября) и подрыв "Державина" (11 октября) – дело рук СБУ с ВМС Украины.
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СБУ пытались поразить российскую подводную лодку
Деталей пока не раскрывают, но добавляют, что оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.
Источники 24 Канала рассказали, что украинские военные пытались поразить российскую подводную лодку "Алроса", однако ее уничтожение пока отсрочилось.
После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подводной лодке "Алроса", которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей",
– рассказал источник.
Один из организаторов спецоперации отметил, что СБУ предупреждает российских оккупантов: "не надо ходить украинскими водами, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота".
Украина атаковала российские корабли: больше деталей
- Украинские военные продолжили серию атак по кораблям России в Черном море, тем самым уничтожая флот врага. Украина уже потопила крейсер "Москва", обезвредила большие десантные корабли "Олегенорский горняк" и "Минск" и уничтожила подводный ракетоноситель "Ростов".
- 12 октября в ВМС подтвердили, что российский корабль "Павел Державин" был поврежден вблизи Севастополя. Однако российские пропагандисты упорно заявляли, что корабль якобы не поврежден.
- Сначала была информация, что "Павел Державин" мог подорваться на морской мине после шторма.
- Утром 13 октября появилась информация, что в Черном море мог быть поражен "Буян", который несет ракеты "Калибр".
- Уничтожение российских ракетоносителей крайне важно для Украины на фоне возможных массированных атак России по энергетической инфраструктуре Украины и других объектах.