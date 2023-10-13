Об этом сообщили местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Сейчас ожидаем официальную информацию.
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Что известно о взрыве на корабле вблизи Севастополя
По предварительным данным, 13 октября на рейде Севастополя разразился корабль. Глухой взрыв ощутили жители центра города, а также сработали сигнализации автомобилей.
Позже уточнили, что звук взрыва почувствовали люди в центре Севастополя, на Северной стороне, в районе Стрелковой бухты и Камышовой.
Вероятно, в Севастополе взорвался носитель крылатых ракет "Калибр" "Буян-М". Ждем официального подтверждения.
Мощный взрыв возле Севастополя: смотрите видео
Последствия взрыва на вражеском корабле / фото из соцсетей
Россияне назвали это обычными "учениями"
Между тем у окупантов, как всегда, "никакой паники нет". Они назвали это обычными "учениями".
По информации от Черноморского флота, громкие звуки в районе Северного молла – это тренировка. Также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря,
– утверждают оккупационные власти.
Однако, по словам очевидцев, после взрыва в церквях Севастополя распространяется информация о нехватке крови для раненых российских военных. Там призывают записываться и сдавать кровь.
Между тем, на обнародованных в сети видео можно увидеть, что вертолет выгрузил "груз-200" и "груз-300" на территории Нахимовского училища в Севастополе и улетел. А скорые поехали развозить.
Вертолет разгружает "груз-200" и "груз-300": смотрите видео
В Севастополе мог взорваться корабль "Павел Державин"
- Напомним, что недавно во временно оккупированном Севастополе мог взорваться большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин".
- Предварительно корабль мог взорваться на мине.
- Сергей Братчук заявлял, что корабль находился на внешнем рейде временно оккупированного Севастополя. Предварительно – взорвался на российской морской мине.
- А Наталья Гуменюк отметила, что сейчас в ВСУ уточняют информацию. По ее словам, учитывая тот факт, что россияне "не очень соблюдают меры безопасности, у них все возможно".