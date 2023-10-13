Про це повідомили місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. Наразі очікуємо на офіційну інформацію.

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Що відомо про вибух на кораблі поблизу Севастополя

За попередніми даними, 13 жовтня на рейді Севастополя вибухнув корабель. Глухий вибух відчули мешканці центру міста, а також спрацювали сигналізації автомобілів.

Ймовірно, у Севастополі вибухнув носій крилатих ракет "Калібр" "Буян-М". Чекаємо офіційного підтвердження.

Потужний вибух біля Севастополя: дивіться відео

Наслідки вибуху на ворожому кораблі / фото із соцмереж

Росіяни назвали це звичайними "учєніями"

Тим часом у окупантів, як завжди, "нікакой панікі нєт". Вони назвали це звичайними "учєніями".

За інформацією від Чорноморського флоту, гучні звуки в районі Північного молу – це тренування. Також проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря,

– стверджує окупаційні влада.