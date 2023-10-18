Зокрема, телеграм-канал "Кримський ветер" з посиланням на жителів півострова пише, що вибухи чули у Севастополі, Євпаторії, Заозерному та в районі села Ромашкине.

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"У центрі Севастополя було чутно гучні звуки", – повідомляв кореспондент "Крим. Реалії" зазначаючи, що "звуки нагадували запуски реактивних бомбометів".

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв повідомив, що "усе під контролем" і, мовляв, у місті "все спокійно", а звуки вибухів – це "у районі Північного молу Чорноморський флот проводить тренування".

Водночас Міністерство оборони Росії заявили про атаку БПЛА на низку об'єктів. Згідно з повідомленням ворожого відомства, над акваторією Чорного моря, а також у Бєлгородській і Курській області росіяни буцімто знищили 28 дронів.



Ось що писали у пропагандистських пабліках про вибухи в Криму / Скриншот