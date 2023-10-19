Стоит отметить, что в день "сбития" местные сообщали о взрывы в поселке Сахарная Головка, что вблизи Севастополя. Также они публиковали кадры столба дыма в оккупированном Крыму.

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ПВО "справилась" с задачей

Пропагандистские телеграммы-паблики сообщают, что в среду 18 октября российской ПВО удалось сбить ракету под Севастополем. Однако ее обломки упали на грузовик, в котором ехали оккупанты с войны в Украине. Судьба сыграла плохую шутку – они недавно прибыли на ротацию из Запорожского направления.

Сообщается, что погибли 7 российских военных, а еще 5 – ранены. По словам самих россиян, ПВО со своей задачей "справилась", однако есть "но". Российский офицер в Севастополе заявил пропагандистам, что следует изменять принцип работы ПВО.

Теперь нужно еще подумать, как и где сбивать ракеты. А если в следующий раз обломки упадут на жилые дома? Нужно изменять принципы работы ПВО,

– заявил российский служащий.

Следует отметить, что жители Крыма настаивают, что россияне не сбили ракету – они слышали один взрыв, после чего включили сирены. Вероятно, оружие поразило военную часть недалеко от поселка Сахарная Головка. Там расположены склады с вооружением.

Что известно об атаке на Сахарную Головку