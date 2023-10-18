Жители Севастополя и пригорода услышали взрыв, от которого на машинах сработала сигнализация. Предварительно, через 2 минуты после этого, в 17:37, оккупационные власти объявили тревогу.

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Что известно про "хлопок" под Севастополем

Взрыв раздался вечером в поселке Сахарная Головка. Его слышали даже в центре Севастополя. Жители города видели большой столб дыма. После "хлопка" захватчики сообщили о прекращении движения морского и наземного общественного транспорта в Севастополе.

Кадры с места событий: смотрите видео



По предварительным данным, после взрыва в зданиях, расположенных в поселке Сахарная Головка, чуть не вылетели окна.

В Сахарной Головке виден большой столб дыма: смотрите видео



Представители оккупационной администрации заявили, что в районе Сухарной балки российский флот отражал атаку воздушных целей, а на место дыма в Сахарной Головке выезжали спасатели.

Как сообщают местные каналы, во время "хлопка" в Сахарной Головке оккупанты поставили дымовую завесу над Севастопольской бухтой и подняли в воздух свои вертолеты.

Сначала оккупанты попытались традиционно отчитаться о якобы успешной работе своей ПВО. Захватчики кичились то ли уничтожением ракет, то ли сбитием дронов.