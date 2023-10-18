Жителі Севастополя та передмістя почули вибух, від якого на автівках спрацювала сигналізація. Попередньо, через 2 хвилини після цього, о 17:37, окупаційна влада оголосила тривогу.

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Що відомо про "бавовну" під Севастополем

Вибух пролунав ввечері у селищі Сахарна Головка. Його чули навіть у центрі Севастополя. Жителі міста бачили великий стовп диму. Після "бавовни" загарбники повідомили про припинення руху морського та наземного громадського транспорту у Севастополі.

Кадри з місця подій: дивіться відео



За попередніми даними, після вибуху в будівлях, що розташовані у селищі Сахарна Головка, ледь не повилітали вікна.

У Сахарній Головці видно великий стовп диму: дивіться відео





Представники окупаційної адміністрації заявили, що у районі Сухарної балки російський флот відбивав атаку повітряних цілей, а на місце диму у Сахарній Головці виїжджали рятувальники.

Як повідомляють місцеві канали, під час "бавовни" у Сахарній Головці окупанти поставили димову завісу над Севастопольською бухтою та підняли у повітря свої гелікоптери.

Спочатку окупанти спробували традиційно відзвітувати про нібито успішну роботу своєї ППО. Загарбники хизувалися чи то знищенням ракет, чи то збиттям дронів.