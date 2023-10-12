Війна Росії проти України триває. Час від часу росіяни також чують завивання сирен в тимчасово окупованому Криму. Яка ситуація в Криму увечері 12 жовтня – розповідає 24 Канал.
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Що відомо
Як повідомляють проросійські пабліки, ракетна загроза є для Севастополя, півночі та заходу півострова. Ракети нібито запустили з Миколаївщини.
Також там пишуть, що в акваторії Чорного моря збито безпілотник, а Кримський і Керченський мости перекрито через ракетну небезпеку. Російський флот буцімто відбиває атаку.
Морський і наземний транспорт перестав працювати, людей вигнали із транспорту через загрозу обстрілу.
Дехто із росіян публікує ролики з укриття, але є відео, як люди під час тривоги грають у бадмінтон на спортивному майданчику.
Журналіст "Крим.Реалії" передає, що про тривогу в Севастополі оголосив диктор, але його голос дуже погано чути.