Військовий експерт Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу окреслив своє бачення звільнення Криму. За його словами, така операція буде мати декілька важливих етапів.

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Як можуть діяти ЗСУ для деокупації Криму

Першим, але дуже важливим кроком, який доведеться зробити нашим військовим, – відкинути російських окупантів від моря. Тобто "перерізати" угруповання на дві частини.

Уявімо, що ЗСУ дійшли до Бердянська. Звідти українська артилерія накриватиме вогнем перешийки та Чонгар. Це означає, що у ворога, який залишиться в Херсонській області, не буде ніякого постачання,

– пояснив Павло Нарожний.

Тут усе просто: вантажівка окупантів, яка виїхала на перешийок, буде знищена. З ешелонами, які виїхали на перешийок, – те саме. Мости на Чонгар також будуть знищені. Тобто росіянам потрібно буде тікати за будь-яку ціну. На перешийку, звісно, росіяни закріпляться.

"Що відбуватиметься далі: я впевнений, що далі наступ піде в напрямок в Криму, бо наступати в бік Маріуполя буде важче. Зараз лінія зіткнення приблизно 1500 тисячі кілометрів: від Лимана до Херсону. Якщо відрізати ворога на лінії Бердичева, лінія зіткнення буде 600 – 700 кілометрів", – зауважив військовий експерт.

Звісно, тоді українським військовим стане легше. Зосередження військ буде на набагато меншій лінії оборони.

Павло Нарожний про можливий шлях деокупації Криму: дивитись відео

Крим стане островом

Наступним кроком стане розв'язання величезної проблеми – Кримського мосту. Зараз його дуже складно знищити, бо споруда прикрита засобами ППО. Навколо нього стоять С-300, С-400, які не дають нашим літакам близько підлетіти, аби вдарити наявними ракетами.

Протягом довгого часу в Білому домі ведуться розмови про надання Україні ракет ATACMS. Коли в нас будуть такі засоби далекого ураження, то ми зможемо знищити їхні засоби ППО, аеродроми з літаками. У такий спосіб в нас з'явиться можливість завдати удару по Кримському мосту,

– зазначив Нарожний.

Коли цю логістичну артерію вдасться перерізати, у ворога вже фактично на острові (бо він буде відрізаним від материка з одного боку, а з іншого – від мосту) залишиться шлях постачання морем і повітрям.

Росіяни вже зрозуміли, що Чорне море для них не є безпечним місцем, адже українські морські дрони та протикорабельні ракети "Нептун" будуть на сторожі. Натомість об'єми вантажів, які постачатимуть повітрям, дуже невеликі. Тоді як потрібно їм буде сотні тисяч боєприпасів, їжа, снаряди, особовий склад.

"По суті в Криму вони будуть у мишоловці, коли ми стоятимемо на перешийку, а міст буде знищеним. Після цього потрібен буде приблизно місяць, щоб звільнити Крим, коли туди не надходитиме постачання", – припустив військовий експерт.

На думку Нарожного, звільнення Донбасу стане наступним етапом після звільнення Криму. Адже тоді не буде загрози ударів "у спину", висадки десанту тощо. Така перспектива окреслена приблизно на рік – два наперед.

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