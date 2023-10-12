Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала очертил свое видение освобождение Крыма. По его словам, такая операция будет иметь несколько важных этапов.

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Как могут действовать ВСУ для деоккупации Крыма

Первым, но очень важным шагом, который придется сделать нашим военным, – отбросить русских оккупантов от моря. То есть "перерезать" группировку на две части.

Представим, что ВСУ дошли до Бердянска. Оттуда украинская артиллерия будет накрывать огнем перешейки и Чонгар. Это значит, что у врага, который останется в Херсонской области, не будет никаких поставок,

– объяснил Павел Нарожный.

Здесь все просто: выехавший на перешеек грузовик оккупантов будет уничтожен. С выехавшими на перешеек эшелонами – то же самое. Мосты на Чонгаре также будут уничтожены. То есть россиянам нужно будет убегать любой ценой. На перешейке, конечно, россияне закрепятся.

"Что будет происходить дальше: я уверен, что дальше наступление пойдет в направление в Крыму, потому что наступать в сторону Мариуполя будет труднее. Сейчас линия столкновения примерно 1500 тысяч километров: от Лимана до Херсона. Если отрезать врага на линии Бердичева, линия столкновения будет 600 – 700 километров", – заметил военный эксперт.

Конечно, тогда украинским военным станет легче. Сосредоточение войск будет на гораздо меньшей линии обороны.

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Крым станет островом

Следующим шагом станет решение огромной проблемы – Крымского моста. Сейчас его очень сложно уничтожить, потому что здание прикрыто средствами ПВО. Вокруг него стоят С-300, С-400, которые не дают нашим самолетам близко подлететь, чтобы ударить по имеющимся ракетам.

В течение длительного времени в Белом доме ведутся разговоры о предоставлении Украине ракет ATACMS. Когда у нас будут такие средства дальнего поражения, мы сможем уничтожить их средства ПВО, аэродромы с самолетами. Таким образом у нас появится возможность нанести удар по Крымскому мосту,

– отметил Нарожный.

Когда эту логистическую артерию удастся перерезать, у врага уже фактически на острове (ибо он будет отрезан от материка с одной стороны, а с другой – от моста) останется путь снабжения морем и воздухом.

Россияне уже поняли, что Черное море для них не безопасное место, ведь украинские морские дроны и противокорабельные ракеты "Нептун" будут на страже. Объемы грузов, которые будут поставлять воздухом, очень невелики. В то время как нужно им будет сотни тысяч боеприпасов, еда, снаряды, личный состав.

"По сути в Крыму они будут в мышеловке, когда мы будем стоять на перешейке, а мост будет уничтожен. После этого потребуется примерно месяц, чтобы освободить Крым, когда туда не будут поступать поставки", – предположил военный эксперт.

По мнению Нарожного, увольнение Донбасса станет следующим этапом после освобождения Крыма. Ведь тогда не будет угрозы ударов "в спину", высадки десанта. Такая перспектива очерчена примерно на год – два вперед.

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