Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий во время интервью ответил на вопрос журналистки, откуда у Кирилла Буданова такая уверенность в вероятном разрыве сухопутного коридора до этой зимы. Он заявил, что украинская разведка спланировала подобные действия.

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Что сказали в ГУР о сухопутном коридоре

Скибицкий отметил необходимость разорвать сухопутный коридор захватчиков. Ведь это позволит нарушить логистические пути обеспечения российской группировки войск на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

По его словам, на сегодняшний день основной путь поставки у россиян проходит через временно оккупированный Крым. Генерал-майор заявил, что захватчики планируют возобновить железнодорожное сообщение между Ростовской областью и временно оккупированными территориями Украины.

Представитель ГУР отметил, что очень многое будет зависеть от того, какое вооружение будет иметь Украина. Для нарушения коммуникаций противника необходимо высокоточное оружие с большим радиусом действия, ведь вражеские объекты расположены не на линии фронта, а в тылу. Кроме этого, есть и другие критические для России объекты. Они являются первоочередными целями для украинских защитников. Это системы управления, ПВО, носители крылатых ракет и т.д.

Полное интервью Вадима Скибицкого: видео "Украинской правды"



Не ли боятся в ГУР давать прогнозы

Скибицкого также спросили, не боится ли разведка такими прогнозами разочаровать людей, ведь бывают ситуации, когда что-то на фронте идет не по плану. Генерал-майор заметил, что украинские разведчики говорят о целях своих действий.

Цель у нас одна – это освобождение наших территорий. Да, это сложно, и мы это поняли. Мы видим, как активно и настойчиво обороняется враг для того, чтобы не допустить наших успешных действий. Но говорить об этом нужно,

– ответил Скибицкий.

Он добавил, что цель ГУР также состоит в обеспечении нормальной жизни населения Украины и восстановлении нашего государства.

Как операции ГУР в Крыму повлияли на ход войны

Генерал-майор заявил, что украинская разведка анализирует каждую цель, определяет эффект, которого хочет достичь, а затем подводит итоги. Скибицкий подчеркнул, что результаты есть. В качестве примера он привел перемещение Черноморского флота России из временно оккупированного Севастополя.

Разведчик отметил, что страна-агрессорка планировала определенные меры, однако не стал раскрывать детали. Он также отметил, что украинская разведка знает и о текущих планах врага. Скибицкий назвал влияние от операций ГУР существенным. По его словам, подтверждением этого являются контрмеры, проводимые врагом на Крымском полуострове.

Представитель ГУР добавил, что во временно оккупированном Крыму очень мощная контрразведка. Россияне будут сразу пресекать проявления любых настроений, чтобы снизить фактор поддержки действий Украины местным населением. Для этого оккупанты занимаются запугиванием и проводят репрессивные мероприятия.