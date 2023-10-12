В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что в основном это связано с медленным предоставлением оружия для Украины. Однако проблема не только в этом.

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Почему запланированные сроки провалились

После Харьковской операции Украина начала интенсивные переговоры о предоставлении соответствующей техники и оружия, с учетом того, что существовал дефицит прежде всего артиллерии. Поэтому нельзя было продвигаться дальше.

Вместо того чтобы это было быстро сделано осенью 2022 года, осенью все медленно развертывалось. Отрабатывали логистику, было много согласований. Уже тогда мы вышли тогда из графика поставки. Ибо вместо того, чтобы получить оружие через неделю, начинали получать его через 3-4 месяца,

– отметил Михаил Подоляк.

Тогда мир не смог понять и признать, что нужно предоставить все необходимое Украине максимально быстро. Зимой Россия обстреливала объекты энергетики.

"Наши партнеры были шокированы атаками по критической инфраструктуре, но также решили подождать, посмотреть: будет ли влиять на способность Украины? Посмотрели, не влияли, устояли. Дальше они были шокированы, опять же, мы – нет, а они были шокированы наступательными действиями России", – подчеркнул Подоляк.

Россия тогда намеренно сконцентрировала крупную группировку на Донецком направлении и впоследствии пошла в наступление. Однако вместо того, чтобы в то время все же предоставить и защитить Украину необходимым оружием, чтобы ВСУ могли параллельно активно контрнаступать, мир все еще ждал.

Когда Украина устояла после полномасштабного вторжения, атак по энергетике и в условиях большого наступления России, оружие начали предоставлять.

Мы отстаем на 6 – 9 месяцев. Все очень растянуто во времени. Здесь господин Буданов прав. Если договорились и получили через месяц все необходимое – это одна история. Если договорились и получили через 8 месяцев – это другая история,

– подчеркнул советник главы ОП.

Обратите внимание! Полное интервью с Михаилом Подоляком выйдет вскоре на ютубе 24 Канала. Не упустите!

Какие действия России

При этом под "выпадением из графика" подразумевается не просто деоккупация земель. Но и действия неприятеля. Россия инвестирует в оборонительные редуты на оккупированных территориях.

"Им все равно, что будет с этими территориями. Она там все уничтожает. Она их просто заминирует. Эти территории непригодны ни для чего будут. Для России тем более", – подчеркнул Подоляк.

Кроме того, Россия инвестирует в глобальные террористические акции Речь идет о Ближнем Востоке и Африке.

И конечно, Кремль не жалеет денег на информационные программы расшатывания и участие в политических компаниях в разных странах. Мол, не надо поддерживать Украину, пусть Россия победит, потому что мир будет жить в покое.

Россия впала в шок, когда проиграла киевскую, черниговскую, сумскую, харьковскую, частично херсонскую кампании. Потому что выяснили, что у России нет мощного ВПК, нет мощной армии. Но они вышли из этого состояния и сегодня инвестировали деньги в другие технологии,

– объяснил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что фактически за 19 месяцев мир не так понял, что все нужно делать быстро, особенно когда речь идет о передаче вооружения. Россия всегда должна находиться в шоковом состоянии. Если эффективно своевременно атаковать, Россия всегда будет в аутсайдерской позиции. И не будет иметь возможности принимать решения, которые будут их помогать тем или иным способом.

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