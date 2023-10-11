К тому же, НАТО усилит поддержку, чтобы Украина смогла выстоять и пережить зиму, а военные – продолжать продвигаться вперед на фронте. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, передает корреспондент 24 Канала.
Смотрите также Бельгия предоставит Украине F-16 и новую помощь: Зеленский в обращении рассказал о "Рамштайне"
НАТО объявило о новом пакете помощи для Украины
Глава НАТО рассказал, что Украина получит еще больше средств разминирования, топлива, медицинского оборудования и теплой одежды для военных.
Йенс Столтенберг заявил, что в ходе заседания Совета Украина – НАТО союзники обсудили приоритеты Украины на пути к членству, включая долгосрочную оперативную совместимость с Альянсом, а также модернизацию оборонной отрасли.
Союзники призвали Украину продолжать бороться с коррупцией даже в разгар войны с Россией,
– отметил Столтенберг.
Глава Североатлантического альянса заверил, что НАТО будет продолжать поддержку Украины, поскольку это в интересах их безопасности.
Их борьба – наша борьба. Их безопасность – наша безопасность. Их ценности – наши ценности. Итак, наша национальная безопасность состоит в том, чтобы мы продолжали поддерживать Украину,
– сказал он.
Смотрите также Россия уже начинает гибридную войну против стран НАТО, – Свитан предположил возможный сценарий
В НАТО отреагировали на ядерный шантаж России
Йенс Столтенберг в очередной раз осудил ядерные угрозы со стороны России. Однако, по его словам, НАТО пока не видит никаких изменений в ядерной позиции Кремля.
"Но, конечно, заявление России о выходе из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний демонстрирует отсутствие уважения со стороны России, продолжение пренебрежения своими международными обязательствами и безрассудство",
– сказал он.
Столтенберг считает, что Путин пытается использовать ядерный шантаж для устрашения и принуждения. Впрочем, Альянс не опасается этих заявлений и будет продолжать поддерживать Украину.
Генсек прокомментировал выборы в Польше и Словакии. По его словам, Польша предоставила большое количество военной помощи с начала полномасштабного вторжения, и он ожидает, что эта поддержка будет продлена.
"Будет новое правительство, но я абсолютно уверен, что, возможно, будут продолжать поддерживать Украину, поскольку это в интересах нашей безопасности и союзники продемонстрировали это на деле во время сегодняшней встречи", – сказал он.
Смотрите также Боюсь ли я? Есть такие риски, – Зеленский ответил на вопрос об уменьшении поддержки Украины
Атака на газопровод между Финляндией и Эстонией
Генсек НАТО констатировал, что у Североатлантического союза есть разведывательные данные, необходимые для решения и минимизации рисков, а также для защиты инфраструктуры. Особенно остро этот вопрос возник после атак и взрывов на трубопроводах "Северного потока".
Мы создали центр здесь, в штабе Военно-морских сил, чтобы координировать усилия, и мы также находимся в процессе создания центра в нашем морском командовании в Нортвуде, чтобы усилить действия по защите критической подводной инфраструктуры.
Столтенберг заявил, что разговаривал с финской компанией Preston Fiesta, а также с премьер-министром Эстонии, проинформировавшим о текущих расследованиях в Финляндии и Эстонии после взрывов.
Я сказал им, что мы готовы помочь им в национальных расследованиях, а также проинформировал их о том, что НАТО делает в целом для защиты критической инфраструктуры.
Смотрите также Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией повредили намеренно: подозревают Россию
Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что страны должны понимать: критическая инфраструктура уязвима, потому что речь идет о тысячах километров трубопроводных кабелей, которые по своей природе уязвимы.