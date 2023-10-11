Как заметил 24 Каналу военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, такими атаками Россия начинает готовиться к гибридной войне против стран НАТО.

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Гибридная война России против стран НАТО

Заметьте, норвежские сейсмологи подтвердили взрыв на газопроводе и позже обнаружили утечку газа из труб.

Это означает, что произошел теракт по критической инфраструктуре. Так как произошел взрыв на газопроводе накануне зимних холодов, да еще и на Севере. Россия уже с терактов начинает гибридную войну против стран Балтии,

– отметил Роман Свитан.

Сейчас в Балтийских странах велик наплыв российских граждан, из которых более 20-30% спецслужбы.

К тому же оккупанты понимают, что не смогут достичь никакого успеха в Украине, поэтому готовятся к следующему этапу – движению в страны НАТО.

Это не будет прямое вторжение. Это не будет объявление войны странам НАТО. Это будет гибридная атака,

– подчеркнул лётчик-инструктор.

Речь идет о дестабилизации ситуации внутри стран Балтики. В частности, оккупанты попытаются добиться этого ударами по критической инфраструктуре. Далее будут придерживаться такой методики, как с Крымом и Донбассом. Впоследствии россияне начнут "раскачивать" внутриполитическое положение и говорить, что якобы "там наших притесняют".

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Зачем россияне хотят восстановить Ленинградский военный округ

По словам военного эксперта, возобновление Ленинградского военного округа также свидетельствует о предстоящей атаке по странам НАТО.

Ленинградский военный округ Один из 6 военных округов вооруженных сил России, существовавший с 1918 года по 2010 год. Однако в августе 2023 года Россия начала активно восстанавливать этот округ. Следовательно, четыре региона – Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, и Ненецкий автономный округ – могут присоединиться к составу реформированного Ленинградского военного округа.

"Если до 2028 года мы не сломаем "хребет" российской армии, то будет происходить подготовка для вторжения в страны Балтии. Вот этот 5-летний план уже начинает работать. В частности, с террористических актов, таких как подрыв газопровода", – сказал Роман Свитан.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что заморозка российско-украинской войны позволит России начать новую войну против стран Балтии к 2028 году.

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