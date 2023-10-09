Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном оперативном обзоре на 24 Канале рассказал, что Путин хочет попытаться "выбросить" НАТО в Балтийское море. О том, что Путин готовится к конфликту со странами Балтии заявили в Институте изучения войны.

Интересно Убийство граждан Польши и обстрел самолета Британии: сколько раз Россия атаковала страны НАТО

Прямого нападения не будет

Свитан отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский на днях как раз предупредил о том, если дать России пора перезарядиться, то в 2028 году Кремль пойдет войной против стран Балтии. Это на одном направлении. На остальном Россия продолжит "прорубать" путь в Приднестровье.

Конечно, прямого вторжения в страны НАТО не будет. Сначала россияне будут расшатывать там внутреннюю ситуацию, а затем войдут под видом защиты российкого населения. Тот же сценарий, что они использовали в Крыму и на Донбассе.

Недооцененные успехи ВСУ в Крыму

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что мир недооценивает успехи ВСУ в Крыму. То, что Украина благодаря своим дальнобойным средствам смогла поставить на колени черноморский флот, дорогого стоит. Вполне реально за год полностью уничтожить черноморский флот.

Бежать из Черного моря фактически некуда. Это закрытое море. Выход только через Турцию. Однако Эрдоган, если и выпустит, потребует такую плату за это, что черноморский флот останется без "трусов". И это все благодаря удачным действиям украинцев.

Оперативный обзор от Свитана: смотрите видео

Тактические успехи ВСУ возле Вербового и Новопрокоповки

Приближается зима, но время играет в пользу Украины. Перед зимой Генштаб ВСУ выбрал 2 направления: Мелитопольское – основное, Бахмутское – вспомогательное, где ВСУ активно уничтожают россиян. На остальном фронте ВСУ будут в режиме активной обороны и будут отминусовывать по батальону в день минимум.

На Юге ВСУ сталкиваются с новой проблемой. Россияне заново минируют разминированные территории. Они делают это благодаря машинам для дистанционного минирования. Поэтому первоочередная задача ВСУ уничтожать эти машины. Однако они выпускают противопехотные мины, но по ним гусеничная техника сможет двигаться безопасно.

Новости НАТО: последние события