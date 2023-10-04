Особенно определенная тревога по поводу поставки США помощи возникла после отставки спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Однако в Конгрессе убеждают, что руководство будет продолжать оказывать помощь Украине – никаких предпосылок к ее прекращению нет.
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Помощь не должна прекратиться
Представители НАТО призвали страны, входящие в Альянс, увеличить производство боеприпасов для поддержки Украины. Там подчеркивают, что склады быстро опустошаются. Война Россией длится уже 20 месяцев и возникает вопрос о том, может ли Москва пережить обещания Запада.
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул, что сейчас "видно дно" в запасах помощи.
Мы отдаем Украине системы вооружения, это отлично, и боеприпасы, но не из полных складов. Мы начали отдавать с половину или менее заполненных складов в Европе. И эти склады сейчас заканчиваются,
– сказал Бауэр.
О нехватке оружия для Украины стали говорить после принятия в США законопроекта о временных расходах. Помощь Украине туда не вошла. Отдельным тревожным эпизодом была отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, отстраненного от должности коллегами-республиканцами.
Аналитики утверждают, что США должны производить вооружение сверхурочно, иначе Украина может столкнуться с проблемами. Запад снабжает помощью, но не производит и не доставляет боеприпасы так быстро, как это необходимо. Летом Украина ожидала большего оснащения для проведения контрнаступления, что позволило россиянам укрепить позиции.
Напряжение вокруг помощи Украине
- На днях США срочно приняли бюджетную резолюцию сроком на 45 дней, в которой не предусмотрена военная помощь Украине. В случае непринятия резолюции произошла бы приостановка действия правительства – это привело бы к невозможности принять решение о передаче вооружения. Однако страна дала обещание, что вопрос помощи Украине будет рассмотрен дополнительным законопроектом.
- Обе партии США 3 октября впервые в истории страны отправили в отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Его обвиняют в неграмотном распределении финансов и подыгрывании демократам.
- Несмотря на это, большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают продолжение поставки оружия Украине. На фоне нарастающих спекуляций добавили, что у США достаточно денег, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя еще определенное время, однако для этого нужно решение Конгресса.