Особенно определенная тревога по поводу поставки США помощи возникла после отставки спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Однако в Конгрессе убеждают, что руководство будет продолжать оказывать помощь Украине – никаких предпосылок к ее прекращению нет.

Смотрите также Еще не катастрофа: чего Украине ждать от Словакии и остановит ли Фицо поставки оружия

Помощь не должна прекратиться

Представители НАТО призвали страны, входящие в Альянс, увеличить производство боеприпасов для поддержки Украины. Там подчеркивают, что склады быстро опустошаются. Война Россией длится уже 20 месяцев и возникает вопрос о том, может ли Москва пережить обещания Запада.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр подчеркнул, что сейчас "видно дно" в запасах помощи.

Мы отдаем Украине системы вооружения, это отлично, и боеприпасы, но не из полных складов. Мы начали отдавать с половину или менее заполненных складов в Европе. И эти склады сейчас заканчиваются,

– сказал Бауэр.

О нехватке оружия для Украины стали говорить после принятия в США законопроекта о временных расходах. Помощь Украине туда не вошла. Отдельным тревожным эпизодом была отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, отстраненного от должности коллегами-республиканцами.

Аналитики утверждают, что США должны производить вооружение сверхурочно, иначе Украина может столкнуться с проблемами. Запад снабжает помощью, но не производит и не доставляет боеприпасы так быстро, как это необходимо. Летом Украина ожидала большего оснащения для проведения контрнаступления, что позволило россиянам укрепить позиции.

Напряжение вокруг помощи Украине