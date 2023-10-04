Особливо певна тривога щодо постачання допомоги від США виникла після відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Однак в Конгресі переконують, що керівництво продовжуватиме надавати допомогу Україні – жодних передумов для її припинення немає.
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Допомога не має припинитися
Представники НАТО закликали країни, щ.о входять в Альянс, збільшити виробництво боєприпасів для підтримки України. Там наголошують, що склади швидко спустошуються. Війна з Росією триває вже 20 місяців і постає питання про те, чи може Москва пережити обіцянки Заходу.
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер наголосив, що наразі "видно дно" в запасах допомоги.
Ми віддаємо Україні системи озброєння, це чудово, і боєприпаси, але не з повних складів. Ми почали віддавати з наполовину або менш заповнених складів у Європі. І ці склади зараз закінчуються,
– сказав Бауер.
Про нестачу зброї для України почали говорити після ухвалення у США законопроєкту про тимчасові витрати. Допомога Україні туди не ввійшла. Окремим тривожним епізодом була відставка спікера Палати представників Кевіна Маккарті, якого усунули з посади колеги-республіканці.
Аналітики переконують, що США повинні виробляти озброєння понаднормово, інакше Україна може стикнутися з проблемами. Захід постачає допомогу, але не виробляє і не доставляє боєприпаси так швидко, як це необхідно. Влітку Україна очікувала більше озброєння для проведення контрнаступу, що дозволило росіянам укріпити позиції.
Напруга навколо допомоги Україні
- Днями США терміново прийняли бюджетну резолюцію строком на 45 днів, в якій не передбачено військову допомогу Україні. У разі неприйняття резолюції відбулося б призупинення дії уряду – це призвело б до неможливості ухвалити будь-яке рішення щодо передачі озброєння. Однак країна дала обіцянку, що питання допомоги Україні буде розглянуто додатковим законопроєктом.
- Обидві партії США 3 жовтня вперше в історії країни відправили у відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Його звинувачують у неграмотному розподіленні фінансів і підігруванні демократам.
- Попри це, переважна більшість конгресменів із боку республіканців підтримують продовження постачання зброї Україні. На фоні наростаючих спекуляцій додали, що у США є достатньо грошей, щоб задовольнити потреби України на полі бою ще певний час, проте для цього потрібне рішення Конгресу.