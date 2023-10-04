Особливо певна тривога щодо постачання допомоги від США виникла після відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Однак в Конгресі переконують, що керівництво продовжуватиме надавати допомогу Україні – жодних передумов для її припинення немає.

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Допомога не має припинитися

Представники НАТО закликали країни, щ.о входять в Альянс, збільшити виробництво боєприпасів для підтримки України. Там наголошують, що склади швидко спустошуються. Війна з Росією триває вже 20 місяців і постає питання про те, чи може Москва пережити обіцянки Заходу.

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер наголосив, що наразі "видно дно" в запасах допомоги.

Ми віддаємо Україні системи озброєння, це чудово, і боєприпаси, але не з повних складів. Ми почали віддавати з наполовину або менш заповнених складів у Європі. І ці склади зараз закінчуються,

– сказав Бауер.

Про нестачу зброї для України почали говорити після ухвалення у США законопроєкту про тимчасові витрати. Допомога Україні туди не ввійшла. Окремим тривожним епізодом була відставка спікера Палати представників Кевіна Маккарті, якого усунули з посади колеги-республіканці.

Аналітики переконують, що США повинні виробляти озброєння понаднормово, інакше Україна може стикнутися з проблемами. Захід постачає допомогу, але не виробляє і не доставляє боєприпаси так швидко, як це необхідно. Влітку Україна очікувала більше озброєння для проведення контрнаступу, що дозволило росіянам укріпити позиції.

Напруга навколо допомоги Україні