Політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський розповів 24 Каналу, що передбачено Україна стала одним з найгарячіших питань внутрішньої політики у США.

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Республіканці хочуть "подратувати" Байдена

Адже частина представників Республіканської партії спекулює довкола надання допомоги Україні.

На тлі усього бюджету, який мав бути затверджений, та беручи до уваги попередні зобов'язання партійних лідерів, 6,152 мільярда доларів, які мали бути включені в бюджет, не є астрономічною сумою,

– наголосив політолог.

Зверніть увагу! Раніше посол України в США Оксана Макарова повідомляла, що у проєкті тимчасового бюджету передбачалось виділення 6,152 мільярда доларів (4,499 мільярда доларів – на оборонні видатки, а 1,650 мільярда доларів – на підтримку економіки) на додаткову допомогу Україні.

Проте певна частина республіканців виступала не так проти України, скільки хотіла "подратувати" Байдена та демократів. І це є частиною передвиборчої кампанії, яка триває в США.

"Водночас бюджет є прийнятий. Також є обіцянка, що питання допомоги Україні буде розглянуто додатковим законопроєктом. Крім того, варто чекати загалом виділення оборонних бюджетів на наступний рік, які будуть надзвичайно великими, й отримання Україною частки з них", – зазначив експерт-міжнародник.

"Грають" на настроях американців

Суперечності між Республіканською та Демократичною партіями щодо підтримки України певним чином впливають й на настрої громадянського суспільства в США.

Американці є достатньо схильними не підтримувати зовнішньополітичні втручання Сполучених Штатів. Однак це тривалий час не стосувалось України. Ми бачили дуже високі рейтинги її підтримки. Проте вони сповзають: наразі менше ніж 50% виступають за активну підтримку України,

– зауважив Шеренговський.

До цього докладає зусиль трампівська частина Республіканської партії, яка "грає" на настроях американців та поляризує суспільство.

Байден намагається об'єднати суспільство, однак повний контроль усіх урядових установ не відбувається. Доводиться домовлятися достатньо важко,

– підкреслив політолог.

Саме тому вкрай важливо не тільки Уряду України, посольству в США, але і парламентарям говорити на рівні штатів, громадських організацій тощо про необхідність підтримки України.

"Адже не отримання цих коштів буде дуже великою проблемою для ЗСУ", – відзначив Дмитро Шеренговський.

Що цьому передувало