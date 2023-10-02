Политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский рассказал 24 Каналу, что предсказуемо Украина стала одним из самых горячих вопросов внутренней политики в США.

К теме По приближению выборов в США Украина будет слышать много "раздражительных" заявлений, – Кулеба

Республиканцы хотят "подразнить" Байдена

Ведь часть представителей Республиканской партии спекулирует вокруг предоставления помощи Украине.

На фоне всего бюджета, который должен быть утвержден, и принимая во внимание предыдущие обязательства партийных лидеров, 6,152 миллиарда долларов, которые должны были быть включены в бюджет, не являются астрономической суммой,

– подчеркнул политолог.

Обратите внимание! Ранее посол Украины в США Оксана Макарова сообщала, что в проекте временного бюджета предполагалось выделение 6,152 миллиарда долларов (4,499 миллиарда долларов – на оборонные расходы, а 1,650 миллиарда долларов – в поддержку экономики) на дополнительную помощь Украине.

Однако определенная часть республиканцев выступала не столько против Украины, сколько хотела "подразнить" Байдена и демократов. И это часть предвыборной кампании, которая продолжается в США.

"В то же время бюджет принят. Также есть обещание, что вопрос помощи Украине будет рассмотрен дополнительным законопроектом. Кроме того, следует ожидать в целом выделения оборонных бюджетов на следующий год, которые будут чрезвычайно большими, и получения Украиной части из них", – отметил эксперт-международник.

"Играют" на настроениях американцев

Противоречия между Республиканской и Демократической партиями по поддержке Украины определенным образом влияют и на настроения гражданского общества в США.

Американцы достаточно склонны не поддерживать внешнеполитические вмешательства Соединенных Штатов. Однако это долгое время не касалось Украины. Мы видели очень высокие рейтинги ее поддержки. Однако они сползают: в настоящее время менее 50% выступают за активную поддержку Украины,

– заметил Шеренговский.

К этому прилагает усилия трамповская часть Республиканской партии, которая "играет" на настроениях американцев и поляризует общество.

Байден пытается объединить общество, однако полного контроля всех правительственных учреждений не происходит. Приходится договариваться достаточно тяжело,

– подчеркнул политолог.

Именно поэтому очень важно не только Правительству Украины, посольству в США, но и парламентариям говорить на уровне штатов, общественных организаций и т. д. о необходимости поддержки Украины.

"Ведь не получение этих средств будет очень большой проблемой для ВСУ", – отметил Дмитрий Шеренговский.

Что этому предшествовало