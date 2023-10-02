Политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский рассказал 24 Каналу, что предсказуемо Украина стала одним из самых горячих вопросов внутренней политики в США.
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Республиканцы хотят "подразнить" Байдена
Ведь часть представителей Республиканской партии спекулирует вокруг предоставления помощи Украине.
На фоне всего бюджета, который должен быть утвержден, и принимая во внимание предыдущие обязательства партийных лидеров, 6,152 миллиарда долларов, которые должны были быть включены в бюджет, не являются астрономической суммой,
– подчеркнул политолог.
Однако определенная часть республиканцев выступала не столько против Украины, сколько хотела "подразнить" Байдена и демократов. И это часть предвыборной кампании, которая продолжается в США.
"В то же время бюджет принят. Также есть обещание, что вопрос помощи Украине будет рассмотрен дополнительным законопроектом. Кроме того, следует ожидать в целом выделения оборонных бюджетов на следующий год, которые будут чрезвычайно большими, и получения Украиной части из них", – отметил эксперт-международник.
"Играют" на настроениях американцев
Противоречия между Республиканской и Демократической партиями по поддержке Украины определенным образом влияют и на настроения гражданского общества в США.
Американцы достаточно склонны не поддерживать внешнеполитические вмешательства Соединенных Штатов. Однако это долгое время не касалось Украины. Мы видели очень высокие рейтинги ее поддержки. Однако они сползают: в настоящее время менее 50% выступают за активную поддержку Украины,
– заметил Шеренговский.
К этому прилагает усилия трамповская часть Республиканской партии, которая "играет" на настроениях американцев и поляризует общество.
Байден пытается объединить общество, однако полного контроля всех правительственных учреждений не происходит. Приходится договариваться достаточно тяжело,
– подчеркнул политолог.
Именно поэтому очень важно не только Правительству Украины, посольству в США, но и парламентариям говорить на уровне штатов, общественных организаций и т. д. о необходимости поддержки Украины.
"Ведь не получение этих средств будет очень большой проблемой для ВСУ", – отметил Дмитрий Шеренговский.
Что этому предшествовало
- Конгресс США 1 октября принял временный бюджет страны сроком в 45 дней. Однако в нем не предусмотрено средств на помощь Украине.
- Такая ситуация возникла из-за конфликта финансирования правительства между двумя палатами Конгресса – Сенатом (в нем большинство составляют представители Демократической партии) и Палатой представителей (в ней большинство – за представителями Республиканской партии).
- В то же время США были вынуждены принять временный бюджет на 45 дней, выделив оттуда пункт о военной помощи Украине, поскольку бы тогда состоялся шатдаун (приостановка действия правительства, не получившего финансирование).
- Кроме того, Джозеф Байден заявил, что в Конгрессе есть "договоренности о поддержке Украины".
- Однако спикер МИД Олег Николенко и посол Украины в США Оксана Маркарова уверены, что принятие временного бюджета никоим образом не повлияет на продолжение поддержки Украины со стороны США.