Однако эти голоса находятся в абсолютном меньшинстве. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Обратите внимание Есть только одно, что может его умерить: какие шансы Трампа выиграть выборы в США

Из-за выборов в США Украина почувствует больше заявлений, которые будут "раздражать"

Безусловно, и в Республиканской, и в Демократической партии есть голоса, которые говорят, что США нужно выйти из этой истории (по поддержке Украины). Но они находятся в абсолютном меньшинстве. Впрочем, понятно, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания, тем больше мы будем слышать заявления, которые будут нас раздражать. Потому что это выборы и те, кто идет против нынешней власти, должны критиковать нынешнюю власть. Таков закон,

– заявил Кулеба.

Однако он подчеркнул, что республиканцы не однородны, поделив их условно на "рейганистов" и "трампистов".

"Есть два условно базовых "мейнстрим-крыла". Одно крыло - это так называемые рейганисты, а второе – это условные "трамписты". И мы понимаем, что рейгановское крыло – это как раз такие безоговорочные проукраинские "ястребы". "Трамписты" больше в контексте следующих выборов. Но они, их мейнстрим-часть, не подвергают сомнению необходимость поддержки Украины. Они просто связывают ее продолжение с еще большей прозрачностью, с еще большей эффективностью использования ресурсов, предоставляемых от США", – отметил министр.

Кулеба считает, что "чем ближе к выборам, тем больше мы будем слышать раздражительные заявления".

Потому что это выборы. Но главное, чтобы решения в пользу безопасности Украины и мира продолжали принимать,

– сказал министр.

Путин пытается затянуть войну до выборов президента США

Ранее в CNN писали, что чиновники США и Европы обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин учитывает президентские выборы в Соединенных Штатах 2024 года в своем планировании войны в Украине. В частности, что он надеется на сокращение поддержки Киева, если Джо Байден проиграет.

Кроме того, Путин надеется, что тогда позиция России на переговорах улучшится.