Играя на желаниях и настроениях американцев, он может иметь хорошие шансы и большие перспективы. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог-международник Руслан Осипенко.

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Чего хотят американцы

Трамп играет на настроениях американцев, утверждает политолог. По его словам, определенная часть тамошнего общества "хочет подвинуть глубинное государство". То есть сменить так называемые элиты, чередующиеся между собой на должностях.

Трамп четко эти настроения, тренды улавливает и как великий популист он их очень хорошо использует и обыгрывает. Поэтому этот запрос сменить элиты, которые там у власти по 30 – 40 лет, они находят отклик в обществе и поэтому у Трампа, я считаю, есть большие перспективы,

– отметил Осипенко.

Единственное, что его может остановить – судебные иски. На днях суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа ответственным за мошенничество. Ранее 45-го президента США подозревали в преувеличении его собственного состояния на миллиарды долларов за один год, о чем свидетельствуют финансовые документы.

"Иначе он на своих популистических слоганах мог бы прийти к власти", – предположил политолог-международник.

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