У лидера республиканцев Дональда Трампа большие проблемы и, вероятно, он хочет устроить их своему конкуренту Джо Байдену, использовав ситуацию с импичментом. Об этом 24 Каналу рассказал политический и общественный деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин, добавив, что на избирателей это положительно не повлияет.

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Как повлияет импичмент на рейтинги республиканцев

У Дональда Трампа нелегкие времена. Против него возбуждено 4 уголовных дела, более 90 пунктов обвинений, много доказательств и показаний, а еще суд, который будет проходить во время предвыборной кампании. Для республиканцев – это малоприятно, однако их избиратели все равно, скорее всего, будут голосовать за Трампа.

Мы достаточно уверены, что избирателям-республиканцам все это не важно. Более ужасно ситуация будет выглядеть для общей картины выборов, когда все американцы посмотрят на это и подумают: к чему скатилась партия,

– сказал Юрий Рашкин.

Рашкин предположил, какие причины импичмента Байдена: смотрите видео

Чем выгоден импичмент для республиканцев

Республиканцам нужно было что-то делать. Они могли продолжать говорить, как плох Байден, но люди от этого уже устали. Потому и возникла идея с импичментом.

"У Трампа были импичменты, поэтому надо устроить их Байдену. Устроим политический театр и, может, избиратели нам простят. Поэтому следующие несколько месяцев они будут копаться в том, какой Байден", – заметил политический и общественный деятель из США.

Он добавил, что для Трампа важно, чтобы люди постоянно подтверждали, что они до сих пор с ним. Импичмент будет возможностью для республиканцев показать это.

В чем выгода для демократов

Что касается демократической партии, то они, вероятно, знали о такой ситуации и к ней готовились. Ведь как только спикер Конгресса США Кевин Маккарти выступил с заявлением об объявлении импичмента, демократы опубликовали большой документ по этому поводу.

От сложившихся событий демократы даже получат определенные выгоды. В первую очередь, по словам Рашкина, импичмент станет позором Республиканской партии и за это она расплатится на выборах.

Они решили вскочить в деготь, показали себя совершенно несостоятельными людьми, которые не могли пройти мимо и не вскочить в болото под названием "импичмент Байдена",

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Противоречивость ситуации понимают даже сами республиканцы. Например, конгрессмен из Колорадо Кен Бак сказал, что его однопартийцы говорят о том, что Байден виноват в том, что у него плохой сын, но на самом деле он виноват только в том, что он является отцом. Республиканцы понимают, как некрасиво ситуация выглядит перед избирателями.

По прогнозу голосования Юрий Рашкин предположил, что в Палате представителей, возможно, удастся набрать голоса за импичмент.

После этого идея "умрет" в Сенате и вопрос лишь в том, найдется ли достаточно умных республиканских конгрессменов, которые подумают о своем будущем и решат, что доказательств все-таки недостаточно и проголосуют за то, чтобы "убить" идею импичмента,

– акцентировал Рашкин.

По его словам, сегодня в политике нужны хорошие люди, но проблема в том, что когда появляются маргиналы и экстремисты, которые со всего делают большой спектакль, эти хорошие люди теряют интерес к тому, чтобы дальше работать. А это уж очень опасно.

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