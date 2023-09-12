Они ведут это расследование еще с января, однако слушания не выявили нарушений. Сейчас же Палата решила акцентировать на деловых связях президента.

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Расследование Палаты представителей

Палата представителей Конгресса США официально начнет расследовать дело по импичменту президента Джо Байдена. Республиканский спикер Кевин Маккарти заявил, что работа сосредоточится на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствии и коррупции".

Республиканцы взяли под контроль Палату представителей еще в январе и с тех пор ведут расследование по якобы противоправным действиям Байдена. Однако слушание не выявило нарушений в действиях президента США.

Теперь же Палата сосредоточилась на новых фактах, в частности, в отношении сына президента Хантера Байдена. Республиканцы убеждают, что его деловые отношения сомнительны, а сам глава страны знал о действиях сына. Маккарти заявил о "серьезных и достоверных" обвинениях.

На заявление Палаты представителей уже отреагировали в Белом Доме. Спикер Иан Сэмс заявил, что подобное поведение является примером "экстримального поведения в худшем его проявлении".

Республиканцы Палаты представителей проводили расследование в отношении президента в течение девяти месяцев, и они не нашли никаких доказательств противоправных действий,

– акцентировал представитель.

Он добавил, что одно время Маккарти обещал провести голосование за открытый импичмент, однако тот, по мнению Сэмса, передумал, потому что не имеет поддержки.

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