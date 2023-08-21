Чьи кандидатуры рассматривают

Издание пишет, что среди лидеров взамен Трампа находится губернатор Виргинии Глен Янгкин. Также приглашение по предварительному участию в гонке мог получить губернатор Джорджии Брайан Кэмп.

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Миллиардер Рональд Лаудер, входящий в доноры Республиканской партии, поддержит Янгкина, если губернатор примет участие в гонке. Другие крупные доноры-республиканцы также в последнее время проявляют интерес к Янгкину.

Ранее источники в Республиканской партии сообщали, что медиамагнат Руперт Мердок частно заявил, что хочет, чтобы Янгкин принимал участие в президентской гонке. После этого губернатор Виргинии стал частым гостем на Fox News.

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