Чиї кандидатури розглядають
Видання пише, що серед лідерів на заміну Трампа перебуває губернатор Вірджинії Глен Янгкін. Також запрошення щодо попередньої участі у перегонах міг отримати губернатор Джорджії Браян Кемп.
Дивіться також Чи такий страшний Трамп: як зміниться підтримка України в разі його перемоги на виборах
Мільярдер Рональд Лаудер, який входить до донорів Республіканської партії, підтримає Янгкіна, якщо губернатор візьме участь у гонці. Інші великі донори-республіканці також останнім часом виявляють інтерес до Янгкіна.
Раніше джерела в Республіканській партії повідомляли, що медіамагнат Руперт Мердок приватно заявив, що хоче, щоб Янгкін брав участь у президентських перегонах. Після цього губернатор Вірджинії став частим гостем на Fox News.
Чому Трампу шукають заміну
- Колишній президент США Дональд Трамп може сісти у в'язницю округу Фултон в кінці наступного тижня.
- Екслідера США звинувачують у спробах вплинути на результати президентських виборів 2020-го року.
- 4 квітня цього року журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.
- Крім того, 9 червня йому було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах справи про "секретні документи", які виявили у його маєтку "Мар-а-Лаго".