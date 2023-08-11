Політолог Максим Яні розповів 24 Каналу, що Трамп може робити суперечливі заяви, тому що перебуває в опозиції – така його роль.

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"Якщо проводити паралелі з 2016 роком, коли Трамп переміг, теж казали, що все буде погано для України. Але саме за його президентства зняли ембарго на постачання летальної зброї та надали "Джавеліни"", – наголосив Яні.

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Передвиборча кампанія часто суттєво відрізняється від самого президентства. Ба більше, є радник з нацбезпеки і міністр оборони, мета яких – донести важливість військової допомоги Україні.

Найголовніше для України – зберігається її двопартійна підтримка в США. А якщо подивитись на історію, то республіканці діяли значно жорсткіше щодо СРСР, ніж демократи.

Ризики існують

Попри викладене вище, риторика Трампа лякає. Зокрема, експрезидент США заявив, що зможе завершити російсько-українську війну в перший день свого президентства. Мовляв, достатньо зробити лише два телефонних дзвінки – до Москви та Києва.

Зрозуміло, що навряд чи йтиметься про сприятливий для України сценарій. Найімовірніше, війну можуть просто заморозити.

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