Політолог Максим Яні розповів 24 Каналу, що Трамп може робити суперечливі заяви, тому що перебуває в опозиції – така його роль.

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"Якщо проводити паралелі з 2016 роком, коли Трамп переміг, теж казали, що все буде погано для України. Але саме за його президентства зняли ембарго на постачання летальної зброї та надали "Джавеліни"", – наголосив Яні.

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Передвиборча кампанія часто суттєво відрізняється від самого президентства. Ба більше, є радник з нацбезпеки і міністр оборони, мета яких – донести важливість військової допомоги Україні.

Найголовніше для України – зберігається її двопартійна підтримка в США. А якщо подивитись на історію, то республіканці діяли значно жорсткіше щодо СРСР, ніж демократи.

Зверніть увагу! У США діє двопартійна система. Щоб стати кандидатом від Демократичної або Республіканської партії, спочатку потрібно перемогти в праймериз – попередньому голосуванні всередині кожної з партій.

Ризики існують

Попри викладене вище, риторика Трампа лякає. Зокрема, експрезидент США заявив, що зможе завершити російсько-українську війну в перший день свого президентства. Мовляв, достатньо зробити лише два телефонних дзвінки – до Москви та Києва.

Зрозуміло, що навряд чи йтиметься про сприятливий для України сценарій. Найімовірніше, війну можуть просто заморозити.

Зверніть увагу! Трампу висунули перелік звинувачень, однак вони не стануть на заваді обрання його президентом. За законами США, чинного президента не можуть засудити на період виконання його обов'язків.

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