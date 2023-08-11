Політолог Максим Яні розповів 24 Каналу, що Трамп може робити суперечливі заяви, тому що перебуває в опозиції – така його роль.
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"Якщо проводити паралелі з 2016 роком, коли Трамп переміг, теж казали, що все буде погано для України. Але саме за його президентства зняли ембарго на постачання летальної зброї та надали "Джавеліни"", – наголосив Яні.
Чи вплине перемога Трампа на виборах у США на підтримку України: дивіться відео
Передвиборча кампанія часто суттєво відрізняється від самого президентства. Ба більше, є радник з нацбезпеки і міністр оборони, мета яких – донести важливість військової допомоги Україні.
Найголовніше для України – зберігається її двопартійна підтримка в США. А якщо подивитись на історію, то республіканці діяли значно жорсткіше щодо СРСР, ніж демократи.
Ризики існують
Попри викладене вище, риторика Трампа лякає. Зокрема, експрезидент США заявив, що зможе завершити російсько-українську війну в перший день свого президентства. Мовляв, достатньо зробити лише два телефонних дзвінки – до Москви та Києва.
Зрозуміло, що навряд чи йтиметься про сприятливий для України сценарій. Найімовірніше, війну можуть просто заморозити.
У чому обвинувачують Трампа: основне
- Як відомо, 4 квітня 2023 року експрезиденту США висунули обвинувачення у фальсифікації документів, щоб приховати сексуальний скандал під час передвиборчої кампанії 2016 року.
- Крім того, 9 червня 2023 року Трампа обвинуватили в незаконному зберіганні секретних документів. Якщо вину доведуть, то йому загрожує до 400 років ув'язнення.
- До того ж експрезидента США підозрюють у спробі сфальсифікувати результати виборів 2020 року. За даними слідства, Трамп змовився із шістьма особами, щоб залишитися на другий термін.