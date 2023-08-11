Политолог Максим Яни рассказал 24 Каналу, что Трамп может делать противоречивые заявления, потому что находится в оппозиции – такова его роль.
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"Если проводить параллели с 2016 годом, когда Трамп победил, тоже говорили, что все будет плохо для Украины. Но именно при его президентстве сняли эмбарго на поставку летального оружия и предоставили "Джавелины"", – подчеркнул Яни.
Повлияет ли победа Трампа на выборах в США на поддержку Украины: смотрите видео
Предвыборная кампания зачастую существенно отличается от самого президентства. Более того, есть советник по нацбезопасности и министр обороны, цель которых – донести важность военной помощи Украине.
Самое главное для Украины – сохраняется ее двухпартийная поддержка в США. А если посмотреть на историю, то республиканцы действовали гораздо жестче по отношению к СССР, чем демократы.
Риски существуют
Несмотря на вышеизложенное, риторика Трампа пугает. В частности, экс-президент США заявил, что сможет завершить российско-украинскую войну в первый день своего президентства. Мол, достаточно сделать только два телефонных звонка – в Москву и Киев.
Понятно, что вряд ли речь пойдет о благоприятном для Украины сценарии. Скорее всего, войну могут просто заморозить.
В чем обвиняют Трампа: основное
- Как известно, 4 апреля 2023 года экс-президенту США выдвинули обвинения в фальсификации документов, чтобы скрыть сексуальный скандал во время предвыборной кампании 2016 года.
- Кроме того, 9 июня 2023 года Трампа обвинили в незаконном хранении секретных документов. Если вину докажут, то ему грозит до 400 лет тюрьмы.
- К тому же, экс-президента США подозревают в попытке сфальсифицировать результаты выборов в 2020 году. По данным следствия, Трамп сговорился с шестью лицами, чтобы остаться на второй срок.