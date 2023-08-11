Политолог Максим Яни рассказал 24 Каналу, что Трамп может делать противоречивые заявления, потому что находится в оппозиции – такова его роль.

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"Если проводить параллели с 2016 годом, когда Трамп победил, тоже говорили, что все будет плохо для Украины. Но именно при его президентстве сняли эмбарго на поставку летального оружия и предоставили "Джавелины"", – подчеркнул Яни.

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Предвыборная кампания зачастую существенно отличается от самого президентства. Более того, есть советник по нацбезопасности и министр обороны, цель которых – донести важность военной помощи Украине.

Самое главное для Украины – сохраняется ее двухпартийная поддержка в США. А если посмотреть на историю, то республиканцы действовали гораздо жестче по отношению к СССР, чем демократы.

Обратите внимание! В США действует двухпартийная система. Чтобы стать кандидатом от Демократической или Республиканской партии, сначала нужно победить в праймериз – предварительном голосовании внутри каждой из партий.

Риски существуют

Несмотря на вышеизложенное, риторика Трампа пугает. В частности, экс-президент США заявил, что сможет завершить российско-украинскую войну в первый день своего президентства. Мол, достаточно сделать только два телефонных звонка – в Москву и Киев.

Понятно, что вряд ли речь пойдет о благоприятном для Украины сценарии. Скорее всего, войну могут просто заморозить.

Обратите внимание! Трампу выдвинули перечень обвинений, однако они не помешают избранию его президентом. По законам США, действующего президента не могут осудить на период выполнения своих обязанностей.

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