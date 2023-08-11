Политолог Максим Яни рассказал 24 Каналу, что Трамп может делать противоречивые заявления, потому что находится в оппозиции – такова его роль.

К теме Заключу соглашение за один день, – Трамп рассказал, как заставит Зеленского к переговорам с Путиным

"Если проводить параллели с 2016 годом, когда Трамп победил, тоже говорили, что все будет плохо для Украины. Но именно при его президентстве сняли эмбарго на поставку летального оружия и предоставили "Джавелины"", – подчеркнул Яни.

Повлияет ли победа Трампа на выборах в США на поддержку Украины: смотрите видео

Предвыборная кампания зачастую существенно отличается от самого президентства. Более того, есть советник по нацбезопасности и министр обороны, цель которых – донести важность военной помощи Украине.

Самое главное для Украины – сохраняется ее двухпартийная поддержка в США. А если посмотреть на историю, то республиканцы действовали гораздо жестче по отношению к СССР, чем демократы.

Риски существуют

Несмотря на вышеизложенное, риторика Трампа пугает. В частности, экс-президент США заявил, что сможет завершить российско-украинскую войну в первый день своего президентства. Мол, достаточно сделать только два телефонных звонка – в Москву и Киев.

Понятно, что вряд ли речь пойдет о благоприятном для Украины сценарии. Скорее всего, войну могут просто заморозить.

В чем обвиняют Трампа: основное