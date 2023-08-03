Щодо запобіжного заходу дійшли згоди як сторона звинувачення, так і сторона захисту. Наступне засідання суду відбудеться 28 серпня.

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Який запобіжний захід обрали для Трампа

Обраний запобіжний захід для Дональда Трампа передбачає, що експрезидент не має права порушувати федеральні закони або закони штату, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.

Крім того, Трампу заборонили спілкуватися зі свідками у справі. Єдиний шлях для комунікації – через адвокатів. Цікаво, що Дональд Трамп повністю погодився на ці умови.

У чому звинувачують Трампа

Дональда Трампа підозрюють у спробі сфальсифікувати результати виборів президента США в 2020 році. Тоді Трамп програв Джозефу Байдену, однак керманич Білого дому намагався зробити все, аби залишитися ще на один термін.

За даними слідства, Трамп вступив у змову з 6 особами для того, аби змінити результати виборів. Відповідно до матеріалів слідства, експрезиденту США висунули звинувачення за статтями:

змова з метою обману Сполучених Штатів;

змова з метою запобігання офіційному розгляду;

перешкоджання проведенню офіційного розгляду;

змова проти прав американських громадян.

Однак це не єдина кримінальна справа проти колишнього президента, який має намір знову балотуватися на пост. Йому інкримінують незаконне зберігання секретних документів та інші. Загалом їх майже 4 десятки.