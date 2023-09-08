Более того, победа Трампа будет катастрофой для всего свободного мира. Об этом 24 каналу заявил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Но есть один аспект.

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Шансы Трампа

По мнению Игоря Эйдмана, Дональд Трамп может уничтожить не только коалицию помощи Украины, но и ту атлантическую, которая действовала с середины 40-х годов прошлого столетия. Но нюанс в том, что у Дональда Трампа нет шансов на победу в президентской гонке.

"Против него 4 уголовных дела, большая часть американской общественности. Да, "ядерный" электорат у него есть – зарегистрированные республиканцы, но это меньшинство избирателей. Без поддержки независимых избирателей он не победит, а они против него. Его электорат превращается в секту. Нормальные американцы относятся к ним, как к фрикам", – объяснил политолог.

Более того – у так называемых подтрампистских кандидатов тоже нет шансов на победу.

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По прогнозу политолога, Германия продолжит помогать Украине. Хотя в бюджете этой страны не наблюдается динамичного роста и есть неутешительные цифры за последние месяцы. Впрочем, Германия сводит свой бюджет с профицитом.

"В военном плане мощности Германии и США несопоставимы. Если Трамп вдруг пришел к власти и хотел бы "соскочить" с помощью Украине – Конгресс ему не даст этого сделать. Республиканцы поддерживают Украину, среди них есть даже те, которые за расширение помощи", – резюмировал он.

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