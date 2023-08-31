Соответствующее заявление политик сделал во время интервью. Недавно Трамп проходил "формальную процедуру" ареста в тюрьме округа Фултон, где ему даже сделали тюремное фото.

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Что заявил Трамп

Ведущий Гленн Бек во время интервью спросил Дональда Трампа, не жалеет ли он, что не арестовал свою оппонентку Хиллари Клинтон. Ведь в 2016 году одним из предвыборных обещаний политика было "посадить" Хиллари Клинтон, его оппонентку, которое он не выполнил, будучи на должности.

Ответ состоит в том, что нет выбора, потому что они делают это с нами,

– сказал Дональд Трамп.

Также он говорил о нынешнем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене. В частности, 45 президент заявил, что, мол:

"никогда не бил Байдена так сильно, как мог бы", являясь президентом США;

"Байден стоит за обвинениями против него".

Также Трамп не удержался и перешел на оскорбления, назвав демократов и других оппонентов "больными людьми... злыми людьми".

В чем обвиняют Трампа