Відповідну заяву політик зробив під час інтерв'ю. Нещодавно Трамп проходив "формальну процедуру" арешту у тюрмі округу Фултон, де йому навіть зробили тюремне фото.

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Що заявив Трамп

Ведучий Гленн Бек під час інтерв'ю запитав Дональда Трампа, чи він не шкодує, що не ув'язнив свою опонентку Гіларі Клінтон. Адже у 2016 році однією з передвиборчих обіцянок політика було "посадити" Гілларі Клінтон, його опонентку, яку він не виконав, перебуваючи на посаді.

Відповідь полягає в тому, що немає вибору, тому що вони роблять це з нами,

– сказав Дональд Трамп.

Також він говорив про нинішнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Зокрема, 45 президент заявив, що, мовляв:

"ніколи не бив Байдена так сильно, як міг би", будучи президентом США;

"Байден стоїть за звинуваченнями проти нього".

Також Трамп не втримався й перейшов на образи, назвавши демократів та інших опонентів "хворими людьми... злими людьми".

У чому звинувачують Трампа