Як повідомляє видання, колишній президент Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена.

Дивіться також Трамп під тягарем кримінальних звинувачень: чи вплинуть суди на його президентські амбіції

Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців. Далі його доставлять до зали суду, де пред'являть звинувачення. Тобто, фактично це формальність.

Під час арешту на Трампа не будуть вдягати наручники, оскільки він і так перебуває під постійним наглядом правоохоронних органів як колишній президент.

Після цього Трампа, найімовірніше, відпустять з-під арешту в залі суду, водночас на нього можуть накласти обмеження, як от заборону певних публічних дій.

Зверніть увагу! Трамп – перший в історії експрезидент США, якому будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення.

"Не можу повірити": реакція Трампа

Водночас у соцмережах Трамп уже відреагував на події, назвавши їх "сюрреалістичними".



"Це сюрреалістично, вони збираються заарештувати мене, неймовірно, що це відбувається в Америці", – написав Дональд Трамп.