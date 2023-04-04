Сам Трамп перед цим написав допис у соціальній мережі Truth Social. 45 президент США зауважив, що він не може в це повірити.
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Що написав Трамп перед арештом
Іду до Нижнього Манхеттена, до будівлі суду. Здається таким сюрреалізмом – вау, вони збираються мене арештувати. Не віриться, що це відбувається в Америці,
– написав Трамп.
Варто додати, що арешт Трампа перед висуненням звинувачень є формальним. Наручники на нього не надягатимуть.
Щоправда, найімовірніше, у нього візьмуть відбитки пальців. Після цього Дональд Трамп вирушить у свою резиденцію.