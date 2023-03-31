Колишній голова Білого дому відреагував на рішення суду присяжних Мангеттена проголосувати за висунення кримінального звинувачення.

До теми Трамп в епіцентрі нового скандалу: до нього є серйозні питання

За його словами, демократи – "вороги працьовитих чоловіків і жінок цієї країни", які полюють на відьом і прагнуть знищити рух "Зробимо Америку знову великою" (MAGA).

Демократи брехали, обманювали і крали у своїй одержимості спробою захопити Трампа, але тепер вони зробили неймовірне – висунули звинувачення абсолютно невинній людині у втручанні в вибори,

– сказав Трамп.

"Спершу ми переможемо прокурора, а потім Байдена"

Він звинуватив окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга в тому, що той "виконує політичне замовлення Джо Байдена за фінансування Джорджа Сороса".

Це полювання на відьом матиме серйозні негативні наслідки для Джо Байдена. Американський народ точно розуміє, що тут роблять ліві радикальні демократи. Це бачать усі. Тож наш Рух і наша Партія – об'єднані та сильні – спершу переможуть Елвіна Брегга, а потім ми переможемо Джо Байдена,

– наголосив Трамп.

Тобто, Трамп дав зрозуміти, що не вийде з президентських перегонів у 2024 році.

Зверніть увагу! Дональд Трамп став першим в історії експрезидентом США, проти якого суд відкриє кримінальну справу.

Що відомо про справу проти Трампа