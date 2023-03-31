Бывший глава Белого дома отреагировал на решение суда присяжных Манхэттена проголосовать за выдвижение уголовного обвинения.

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По его словам, демократы – "враги трудолюбивых мужчин и женщин этой страны", которые охотятся на ведьм и стремятся уничтожить движение "Сделаем Америку снова великой" (MAGA).

Демократы врали, обманывали и воровали в своей одержимости попыткой захватить Трампа, но теперь они сделали невероятное – предъявили обвинение совершенно невинному человеку во вмешательстве в выборы,

– сказал Трамп.

"Сначала мы победим прокурора, а затем Байдена"

Он обвинил окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в том, что тот "выполняет политический заказ Джо Байдена за финансирование Джорджа Сороса".

Эта охота на ведьм будет иметь серьезные негативные последствия для Джо Байдена. Американский народ точно понимает, что здесь делают левые радикальные демократы. Это видят все. Поэтому наше Движение и наша Партия – объединенные и сильные – сначала победят Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена,

– подчеркнул Трамп.

То есть, Трамп дал понять, что не выйдет из президентской гонки в 2024 году.

Обратите внимание! Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого суд возбудит уголовное дело.

Что известно о деле против Трампа