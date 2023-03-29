Об этом на стриме 24 Канала заявил журналист-международник Алексей Бурлаков. Он добавил, что главным свидетелем по делу против Трампа является его адвокат Майкл Коэн.

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Трамп хотел заплатить порнозвезде

Бурлаков рассказал, что основные претензии к Трампу касаются одного эпизода: когда-то он заплатил порнозвезде за то, чтобы она молчала об их отношениях. Это "соглашение" не является нарушением американского законодательства. А вот деньги, которые хотел использовать Трамп, были из его избирательного фонда, а это уже серьезное нарушение.

"Речь идет о 200 – 300 тысячах долларов. Порнозвезда молчала до того момента, пока он не решил заплатить ей эти средства из избирательного фонда, что запрещено американскими законами. Интересно, что главным свидетелем по делу Трампа выступает его бывший адвокат Майкл Коэн, который сейчас сидит в тюрьме", – добавил он.

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Трамп шоумен

Алексей Бурлаков также прокомментировал недавние заявления Трампа об Украине. По его словам, Трамп шоумен, который хорошо разбирается в эмоциях людей. Он делает провокационные заявления об Украине, чтобы привлечь к себе внимание.

Сейчас он говорит людям, что у него хорошие связи с Путиным, что только он может договориться и "война завершится через 24 часа",

– отметил журналист.

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