Трамп назвал Путина "умным человеком, который хотел мира". Такое скандальное заявление он озвучил во время одного из предвыборных выступлений, передает 24 канал.

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Трамп отметился очередным скандальным заявлением

Экс-президент США припомнил свои переговоры с Путиным. Он сказал, что он хорошо ладил с российским диктатором.

Он хотел мира. Теперь он, видимо, получит все. Вы видели: президент Си (лидер Китая – 24 Канал) – умный, президент Путин – умный. Умные люди стояли и обсуждали мировой порядок на следующие 100 лет,

– заявил он.

А для интервью Fox news Трамп заявил, что до выборов США в 2024 году Украину "могут стереть с лица земли".

"Если эта проблема (война – 24 Канал) не будет решена до тех пор, когда у нас состоятся выборы, а возможно этого и не произойдет, то вполне возможно, что мы придем к Третьей мировой войне – к ядерной мировой войне, которая приведет к мировой катастрофе, в сравнении с которой Первая и Вторая мировые войны покажутся вам ягодками", – сказал он.

Предварительные зашквары Трампа