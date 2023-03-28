Трамп назвав Путіна "розумною людиною, яка хотіла миру". Таку скандальну заяву він озвучив під час одного із передвиборчих виступів, передає 24 Канал.

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Трамп відзначився черговою скандальною заявою

Експрезидент США пригадав свої переговори із Путіним. Він сказав, що він добре ладив з російським диктатором.

Він хотів миру. Тепер він видно отримає все. Ви бачили: президент Сі (лідер Китаю – 24 Канал) – розумний, президент Путін – розумний. Розумні люди стояли і обговорювали світовий порядок на наступні 100 років,

– заявив він.

А для інтерв'ю Fox news Трамп заявив, що до виборів США 2024 року Україну "можуть стерти з лиця землі".

"Якщо ця проблема (війна – 24 Канал) не буде вирішена до того часу, коли у нас відбудуться вибори, а можливо, цього і не станеться, то цілком можливо, що ми прийдемо до Третьої світової війни – до ядерної світової війни, яка призведе до світової катастрофи, порівняно з якою Перша та Друга світові війни здадуться вам ягідками", — сказав він.

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